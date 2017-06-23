А вот и пятница! Устраивайтесь поудобнее, сейчас «Живой Волгоград» расскажет, куда можно будет сходить и что сделать в эти выходные. Вам будет чем заняться, поверьте.

23 июня:

20:00 — Кино на траве в Комсомольском саду

24 июня:

09:00 — Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км на Панораме

10:00 — Всероссийский олимпийский день на Центральной Набережной

13:00 — Танцевальная битва на Волге — «VOLGA VIBES» Battle на Центральной Набережной

17:00 — Фестиваль «Молодежь на Волге» на Центральной Набережной

18:00 — Концерт 20/15 в #поднебесной

19:00 — Ночной велопарад от Царицынской оперы

25 июня:

10:00 — Кросс-кантрийная гонка в Городище

14:00 — Фестиваль «Игры забытого детства» в Комсомольском саду

15:00 — Интерактивное пространство «Навстречу фестивалю молодежи» на Центральной Набережной

15:00 — Музыкальный Джем на Центральной Набережной

15:00 — Турнир «Кубок Дня молодежи» по игре «Что? Где? Когда?» на Центральной Набережной

17:00 — Соревнования «ИГРЫ СИЛЬНЫХ!» в Комсомольском саду

17:00 — Большой праздничный концерт в честь Дня молодежи на Центральной Набережной

19:00 — Спектакль «Станция Разбросанные руки» в клубе «Арт Фитнес»

Это самые актуальные события этих выходных в городе, все подробности смотрите в нашем Живом Календаре.