Сегодня на обзоре — смартфон от российского бренда BQ модель BQ Shark. Кажется, что среди бюджетных моделей (а именно такой является рассматриваемый смартфон) выбор очень большой. В действительности, так и есть. Выбрать что-то интересное сложно, но можно.

Определенно, “Акула” привлекает внимание на полке. Внешний вид навороченного «солдата в бронежилете» не оставит равнодушным никого. Но об этом позже.

Комплектация

Коробка, в которой поставляется смартфон, выполнена в виде спичечного коробка. Это уже стало особенностью компании. Хорошо, когда бренды придерживаются одного стиля. В комплекте можно найти стандартный набор: зарядное устройство, кабель microUSB, различные инструкции. Но кое-что необычное здесь все же есть. Вместо скрепки для извлечения лотка Sim-карт в коробке находится отверточка для открывания специального отсека.

Внешний вид

Дизайн смартфона очень брутальный и мощный. Прорезиненный пластик, стилизованная задняя панель — все привлекает внимание. А ведь совсем недавно в другом обзоре BQ Space мы говорили, что дизайн всех смартфонов скучный. Но вот на рынок врывается BQ Shark. Дизайн прямо кричит пользователю о своих пуленепробиваемых возможностях. Но присмотревшись ближе, становится понятно, что это не совсем так. Стандарт защиты — всего IP65, а это означает, что смартфон защищен только от пыли и направленных струй воды. Иными словами, кидать в грязь и плавать под водой нельзя.

Дисплей

Говоря о дисплее и ударопрочных свойствах модели, нужно заметить, что стекло выполнено с использованием Corning Gorilla Glass 3. Это хорошее стекло для бюджетника, но уже не новое и не самое прочное. Видимо, для дополнительной защиты здесь наклеена специальная плотная пленка, которая должна защитить от песка и камней. Из-за этой пленки чувствительность дисплея снижается и часто возникает непонимание: то ли палец не дожал, то ли интерфейс задумался. Бывает и то, и другое. Если снять защитную пленку, то обнаружится, что на стекле нет олеофобного покрытия, и палец постоянно цепляется, но его и не должно быть здесь за такую стоимость. Углы обзора удовлетворительные и не самые плохие. У многих моделей за такую стоимость дисплей намного хуже. Диагональ дисплея 5”. Разрешение HD 1280х720 точек. Яркость комфортная, но на солнце хочется выкрутить еще.

Технические характеристики

Диагональ 5″

Технология экрана IPS

Разрешение экрана HD 1280×720

Процессор MT6580

Количество ядер Quad Core

Операционная система Android 7.0

Оперативная память 1 ГБ

Встроенная память 8 ГБ

Поддержка карт памяти Micro SD до 128 ГБ

Количество SIM 2 SIM

Беспроводная связь 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE, Bluetooth, WiFi IEEE

802.11 b/g/n

Камера основная 8 Мп

Камера фронтальная 8 Мп

Навигация GPSБатарея 3200 м/Ач

Габариты 154х79х13,9 мм

Вес 224 гр

Особенности: водонепроницаемый смартфон (степень защиты — IP65), экран Corning Gorilla Glass

Комплектация смартфона: зарядное устройство, USB кабель, отвертка, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Производительность и программное обеспечение.

Работает смартфон на базе процессора MT6580. Это решение компании MediaTek, выпущенное в 2015 году для бюджетных смартфонов. В 2017 — для ультрабюджетных. Встроенной памяти всего лишь 8 Гб, из которых пользователю доступно около 5 Гб. Этого хватит для приложений первой необходимости. Оперативной памяти всего 1 Гб, из которых при загрузке занято около 800 Мб. Работает BQ Shark на чистом Android 7.0 с набором предустановленных приложений, которые можно безбоязненно удалить или отключить, чтобы освободить место.

Вес смартфона — целых 224 грамма. Это обуславливается ударопрочным корпусом и емкой батареей.

Выводы

Смартфон BQ Shark не подойдёт среднему пользователю в повседневной эксплуатации, но будет отличным помощником для тех, кому по работе приходится сталкиваться с пылью, грязью, водой и прочими неприятностями. Кроме того, покупку данной модели могут рассматривать люди, которым нужен телефон, например, для рыбалки или активного туризма.

Рекомендуемая стоимость производителем на момент старта продаж — 7490 рублей.