Сегодня на обзоре — смартфон от российского бренда BQ модель BQ Shark. Кажется, что среди бюджетных моделей (а именно такой является рассматриваемый смартфон) выбор очень большой. В действительности, так и есть. Выбрать что-то интересное сложно, но можно.
Определенно, “Акула” привлекает внимание на полке. Внешний вид навороченного «солдата в бронежилете» не оставит равнодушным никого. Но об этом позже.
Комплектация
Коробка, в которой поставляется смартфон, выполнена в виде спичечного коробка. Это уже стало особенностью компании. Хорошо, когда бренды придерживаются одного стиля. В комплекте можно найти стандартный набор: зарядное устройство, кабель microUSB, различные инструкции. Но кое-что необычное здесь все же есть. Вместо скрепки для извлечения лотка Sim-карт в коробке находится отверточка для открывания специального отсека.
Внешний вид
Дизайн смартфона очень брутальный и мощный. Прорезиненный пластик, стилизованная задняя панель — все привлекает внимание. А ведь совсем недавно в другом обзоре BQ Space мы говорили, что дизайн всех смартфонов скучный. Но вот на рынок врывается BQ Shark. Дизайн прямо кричит пользователю о своих пуленепробиваемых возможностях. Но присмотревшись ближе, становится понятно, что это не совсем так. Стандарт защиты — всего IP65, а это означает, что смартфон защищен только от пыли и направленных струй воды. Иными словами, кидать в грязь и плавать под водой нельзя.
Дисплей
Говоря о дисплее и ударопрочных свойствах модели, нужно заметить, что стекло выполнено с использованием Corning Gorilla Glass 3. Это хорошее стекло для бюджетника, но уже не новое и не самое прочное. Видимо, для дополнительной защиты здесь наклеена специальная плотная пленка, которая должна защитить от песка и камней. Из-за этой пленки чувствительность дисплея снижается и часто возникает непонимание: то ли палец не дожал, то ли интерфейс задумался. Бывает и то, и другое. Если снять защитную пленку, то обнаружится, что на стекле нет олеофобного покрытия, и палец постоянно цепляется, но его и не должно быть здесь за такую стоимость. Углы обзора удовлетворительные и не самые плохие. У многих моделей за такую стоимость дисплей намного хуже. Диагональ дисплея 5”. Разрешение HD 1280х720 точек. Яркость комфортная, но на солнце хочется выкрутить еще.
Технические характеристики
- Диагональ 5″
- Технология экрана IPS
- Разрешение экрана HD 1280×720
- Процессор MT6580
- Количество ядер Quad Core
- Операционная система Android 7.0
- Оперативная память 1 ГБ
- Встроенная память 8 ГБ
- Поддержка карт памяти Micro SD до 128 ГБ
- Количество SIM 2 SIM
- Беспроводная связь 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE, Bluetooth, WiFi IEEE
- 802.11 b/g/n
- Камера основная 8 Мп
- Камера фронтальная 8 Мп
- Навигация GPSБатарея 3200 м/Ач
- Габариты 154х79х13,9 мм
- Вес 224 гр
- Особенности: водонепроницаемый смартфон (степень защиты — IP65), экран Corning Gorilla Glass
- Комплектация смартфона: зарядное устройство, USB кабель, отвертка, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации
Производительность и программное обеспечение.
Работает смартфон на базе процессора MT6580. Это решение компании MediaTek, выпущенное в 2015 году для бюджетных смартфонов. В 2017 — для ультрабюджетных. Встроенной памяти всего лишь 8 Гб, из которых пользователю доступно около 5 Гб. Этого хватит для приложений первой необходимости. Оперативной памяти всего 1 Гб, из которых при загрузке занято около 800 Мб. Работает BQ Shark на чистом Android 7.0 с набором предустановленных приложений, которые можно безбоязненно удалить или отключить, чтобы освободить место.
Вес смартфона — целых 224 грамма. Это обуславливается ударопрочным корпусом и емкой батареей.
Выводы
Смартфон BQ Shark не подойдёт среднему пользователю в повседневной эксплуатации, но будет отличным помощником для тех, кому по работе приходится сталкиваться с пылью, грязью, водой и прочими неприятностями. Кроме того, покупку данной модели могут рассматривать люди, которым нужен телефон, например, для рыбалки или активного туризма.
Рекомендуемая стоимость производителем на момент старта продаж — 7490 рублей.
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