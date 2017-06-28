В Волгограде ввели единое расписание сразу для группы автобусных маршрутов. Так, единое расписание начало действовать для трех групп автобусных линий: это №№ 20, 21 и 25, обслуживающие северное направление, №№ 77, 55 и 55 к на юге города, а также №№ 6 и 6 к, соединяющие поселки Аэропорт и Гумрак с центральной частью Волгограда. Благодаря единому расписанию, автобусы разных маршрутов подходят к остановкам каждые 3-4 минуты в часы пик. Это позволило повысить уровень пассажирского обслуживания.

Единое расписание внедряется поэтапно по основным городским транспортным направлениям. В основе разработки единого расписания для различных групп маршрутов лежат так называемое «общее плечо» нескольких автобусных линий и контрольные точки – ключевые остановки, через которые проходит подвижной состав.

Как пояснил директор МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» Андрей Павленко: «Общее расписание составлялось таким образом, чтобы интервал движения при прохождении автобусом из одной группы такой контрольной точки составлял от 2 до 6 минут. Все автобусы следуют примерно с одинаковой средней скоростью, поэтому соответствующий интервал между подвижным составом сохраняется при прохождении «общего плеча» достаточно легко. Чтобы дорожно-транспортная ситуация не нарушала утвержденный график движения, в областном центре вводятся выделенные полосы. Это повысит среднюю скорость общественного транспорта и исключит его простаивание в дорожных заторах».

На сегодняшний день единое расписание введено для трех групп автобусных маршрутов. Первая из них – это автобусы №№ 20, 21 и 25, которые обслуживают северное транспортное направление. Эти линии имеют достаточно протяженное «общее плечо» на Второй продольной магистрали – ул. Ополченская, Еременко, Лермонтова и участок ул. Рокоссовского. Контрольной точкой для этих направлений является остановка «3-я школа» в Тракторозаводском районе, к ней автобусы трех обозначенных маршрутов подходят с интервалом в 3-4 минуты в часы пик и далее следуют по маршрутам с соблюдением интервальности.

Аналогичным образом составлено единое расписание для маршрутов южного направления — №№ 55, 55 к и 77, для которых «общим плечом» является пр. Героев Сталинграда, ул. Лазоревая, Песчаная, Лимоновая, Колосовая, 64-й Армии и пр. Университетский. Для маршрутов №№ 77 и 55 (последний в июне продлен до остановки на пл. им. Ленина в центре Волгограда) «общее плечо» удлиняется за счет ул. Череповецкой и Рокоссовского. Их контрольная точка – остановка «Кинотеатр «Юбилейный» в Красноармейском районе. Действует единое расписание движения и для подвижного состава большой и средней вместимости на маршрутах №№ 6 и 6 к, которые начинают свой путь от контрольной точки – остановки «Аэропорт». Их «общим плечом» является шоссе Авиаторов: далее автобусы № 6 следуют на железнодорожный вокзал, № 6 к – к поликлинике №28 и ул. Космонавтов в микрорайоне Семь ветров. Интервал движения автобусов различной вместимости составляет от 2 до 6 минут в часы пик.

В настоящее время разрабатывается единое расписание еще для одной группы маршрутов, объединенных протяженным «общим плечом» – автобусов №№ 2 и 95. В стадии разработки находится вопрос включения в единое расписание движения троллейбусов. Решение задачи осложняется более низкой средней скоростью этого вида общественного транспорта.