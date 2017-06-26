Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько у вас дома устройств, подключенных к Wi-Fi? Можете не отвечать, мы сейчас сами посчитаем. Берем среднестатистическую семью: мама, папа и ребенок (при условии, что любимая теща с вами не живет). На всю семью приходится минимум 3 телефона, примерно 2 ноутбука, один планшет, возможно – телевизор. Итого – не менее 6 устройств в одной квартире.

А ведь ваш домашний роутер — не резиновый. И чем больше подключено к нему устройств, тем заметнее могут быть сбои: торможение видео, подвисание игр и прочие неприятности, заметно усложняющие вашу жизнь. Поэтому все чаще возникает мысль поменять роутер. И сразу же возникает вопрос: а на какой?



Недавно компания «Дом.ru» предложила протестировать их роутер, работающий в 2 диапазонах частот — 2, 4 и 5 ГГц. Естественно, отказать мы в этом не могли! То видео на телефоне не грузится, то вкладка долго открывается. Ранее на старом роутере скорость на ноутбуке не превышала 30 Мбит/сек при загрузке через Wi-Fi. Нам стало жутко любопытно: а сколько ноут покажет сейчас? Готовы? (барабанная дробь) 90 Мбит/с!!!



На ноутбуке таких скоростей через Wi-Fi мы не еще видели, но, как оказалось, тут нет ничего удивительного. Как комментирует оператор: «Роутер обеспечивает стабильное Wi-Fi подключение на высокой скорости (до 90 Мбит/c в диапазоне 5 ГГц) для нескольких устройств одновременно».



А теперь по порядку. Многие помнят те старые добрые времена, когда необходимо было заходить на веб настройки роутера, прописывать по инструкциям логины, пароли, протоколы. Теперь все эти сложности уходят в архив. Сейчас для подключения роутера нужно:

1) Быть абонентом «Дом.ru» (если вы являетесь абонентом, то у вас есть логин и пароль от личного кабинета).

2) Иметь кабель с интернетом, который вы подключаете в порт «WAN» (это единственный красный разъем).

3) Подключить устройство к Wi-Fi и ввести пароль от сети (пароль от сети находится на стикере на тыльной стороне роутера).

4) После подключения ввести логин и пароль от личного кабинета во всплывающем окне.



Вот и все. Честно-пречестно. Все эти действия отняли у нас не более 10 минут. Дальше мы продолжаем наслаждаться скоростью интернета. Теперь про качество. За месяц тестирования мы ни разу не заметили никаких глюков и ошибок. Все работает как часики, даже на лоджии интернет стал работать хорошо (автор там вдохновляется). Что мы знаем про роутер? Роутеры производятся в оригинальном фирменном дизайне по заказу «Дом.ru» компанией Sercomm — производителем оборудования, деловая сеть которого охватывает рынки Северной Америки, Европы, Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Если вам нужен качественный высокоскоростной интернет дома, вам больше ничего и не надо. После установки двухдиапазонного роутера вы сможете спокойно наслаждаться серфингом на всех подключенных к сети устройствах.