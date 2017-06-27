Тракторозаводской район вместе со всем Волгоградом отметил День молодёжи. Экспериментальную площадку «Зеленая наука» на празднике организовали «Центр социальных программ» РУСАЛа и «Детско-юношеский центр» Волгограда совместно с волонтерами.

Цель «Зеленой науки» — познакомить маленьких волгоградцев с «чистой» энергией. На научно-экспериментальной площадке ребята в игровой форме получали электричество из овощей, очищали воду от загрязнений и знакомились с магнетизмом.

Особенно живой интерес вызвал стенд с «экоэнергией», где дети, примерив на себя форму ученого, смогли наглядно проследить процесс получения электричества из «природной батарейки». Вставив в картофель медную и оцинкованную пластины, соединённые с электронными часами, ребята увидели, как часы «ожили», и начали отсчитывать время. «Я и не знала, что в картошке есть электричество», — с удивлением прокомментировала результат эксперимента Даша Новикова.

Для популяризации стратегии компании молодежная организация ВгАЗа не в первый раз проводит мероприятия, направленные, в том числе, и на внешнюю аудиторию. В этот раз свою экспериментальную площадку волонтеры приурочили к году экологии в России. Павлу Симакову, самому активному участнику молодежной организации ВгАЗа, за неравнодушное отношение и желание помочь родному городу администрация Тракторозаводского района вручила благодарственное письмо.