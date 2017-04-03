В связи с проведением работ по замене ветхого трубопровода запланировано временное и локальное ограничение подачи воды жителям Ворошиловского района. После проведения работ тут появится новый водовод диаметром 500 мм и протяженностью 455 метров.

Отключение воды состоится с 4:00 4 апреля до 17:00 5 апреля по следующим улицам Ворошиловского района города Волгограда:

— ул. Череповецкая, №№ 3д, 5б, 14-68;

— ул. Саранская, №№ 51-83, 66, 68-100;

— ул. Новоузенская, №№ 47-69;

— ул. Нежинская, №№ 41-51,52-62;

— ул. Чембарская, №№ 2-16/16, 286-410;

— ул. Моздокская, №№ 64-72;

— ул. Елецкая, №№ 20, 56-64, 69-99, 541-548;

— пер. Чембарский, №№ 1-25,4-50;

— пер. Дербентский, №№ 65-71, 72.

В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды. МУП «Городской водоканал Волгограда» приносит свои извинения за временные неудобства, обусловленные объективными технологическими причинами.