С наступлением тепла жители региона начали повсюду жечь сухую траву и листья. Такие мероприятия нередко приводят к ландшафтным пожарам, которые губят не только лес, но и жилые постройки. С начала этого года сотрудники волгоградского лесопожарного центра выезжали на тушение более 20 ландшафтных пожаров вблизи лесных насаждений. Причиной возгораний, как правило, становится неосторожное обращение человека с огнем на природе.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области призывает жителей региона не поджигать сухую растительность на землях сельскохозяйственного назначения и разводить костры. Это чревато прежде всего тем, что пожар может перекинуться на лесные массивы и лесозащитные полосы.

Напомним, что с 30 марта на территории региона объявлен пожароопасный сезон. Он продлится до 31 октября текущего года. В целях профилактики возгораний строго запрещено выжигать сухую траву на сельскохозяйственных участках и землях запаса. За нарушения правил пожарной безопасности граждане наказываются административным штрафом от 1,5 до 4 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима — от 4 до 5 тысяч рублей.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области призывает жителей региона при обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщать об этом по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8(8442) 33-01-31.