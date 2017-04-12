Уже сейчас любой желающий может подать заявку для участие в конкурсе среди фотографов, который стартовал на днях. Конкурс «Волгоградская область в фотообъективе» проводится уже в шестой раз. В нем могут принять участие как любители, так и профессионалы. Свои работы можно направить до 15 июля текущего года. Проведение творческого смотра способствует повышению туристической привлекательности региона и дает возможность широкому кругу любителей фотографии проявить свой талант.

По данным регионального агенства развития туризма, конкурсные работы будут оцениваться в шести номинациях: «Культурное наследие», «Природные красоты», «Активный отдых и экстрим», «Связь времен» и «Город с высоты». Специальная номинация — «Волгоградская область глазами туриста» — создана для иностранных и иногородних туристов, путешествующих по региону. В рамках конкурса пройдут фотовыставки, по итогам которых будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Для участия в конкурсе достаточно направить на электронную почту организатора a.frolov@welcomevolgograd.com заявку и приложить фотографии, сделанные на территории региона в 2016 — 2017 годах и не принимавшие участие в предыдущих конкурсах «Волгоградская область в фотообъективе». С условиями участия в смотре можно ознакомиться на сайте ГБУ ВО «Агентства развития туризма» в разделе «Конкурсы».