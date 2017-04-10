Пока толпы недовольных экономическим положением Волгограда ноют по поводу волны сокращений на работе и прочих социальных неурядиц, а так же маленьких зарплат, Сергей Шнуров уверен, что в Волгограде живут богатые люди. Так и заявил певец в рамках своей пресс-конференции, объясняя почему билет на его концерт волгоградцам обойдется в 3 500, а жителям Варшавы — всего около 2500.

И скажу я вам: объяснение хоть и лукавое, но небезосновательное. На концерте группировки Ленинград не было ни одного свободного места! Здесь можно было встретить и парней с завода, и добрую половину бизнес-элиты города, и даже чиновников. Наверное, такое народное единство объясняется просто. Группа поет так, как многие думают, сидя на кухне. На выступлении не пудрят носы и не подменяют понятия, да и вообще мало чем отличаются от всех нас. Если приходит пи****, то называют его именно так, не придумывая витиеватых фраз.

«Я пишу поговорки. А они ходят и живут в народе. Скорее всего, можно предположить, что авторство этих поговорок будет замылено, через некоторое время это будут идиоматические выражения. И мне подпись тут уже не нужна. Ну вот вы едете на дачу, и вы уже волей-неволей вспомните, что там нужно делать» (отсылка к песне группировки Ленинград «Дачники», прим. ред.).

Вопроса «что нужно делать на концерте группы?» тоже ни у кого не возникало. Конечно же, неистово плясать и горланить любимые песни без цензуры. Кстати, за такую роскошь Сергей платит.

«Я плачу штрафы (в связи с запретом на использование мата в СМИ от 2014 года, прим. ред). А еще я плачу налоги: шестизначные цифры — это штраф за жизнь». Жизнь, я вам скажу, такая, что и шестизначные «штрафы» не кажутся дикостью.



Адские пляски под сверкающим дождем и полнейший туш из звуков оркестра и голосов. Потом были шары на голову, голый торс Шнура, вокал его шикарных «телок», простите, солисток, одна неудавшаяся драка на танцполе, которая быстро завершилась после обращения Сергея Владимировича к «драчунам» со сцены. Но это не так важно. Музыка, господа! Оркестру группировки «Ленинграда» можно позавидовать. Трубы, клавиши, гитары, ударная установка, аккордеон и даже скрипка, которая совсем недавно появилась в качестве постоянного инструмента – вот то, что могли услышать гости концерта вживую.



«Мне действительно интересно то, чем я занимаюсь. Если я себя удивляю, а я себя пока удивляю, пока я говорю себе, что это какая-то невероятная х****, что это настолько ужасно, что вызывает восхищение, — я буду продолжать. Главное — мой интерес. Но если мое удивление не порождает денежный успех, значит я идиот, значит, я удивился не тому».

Коммерческий успех группы говорит о том, что товарищ Шнур удивляется правильно. Помочь «удивиться» волгоградским зрителям в этот раз вызвался «МегаФон». Компания не только выступила проводником тура, организовала интерактивные площадки, но и устроила видеосъемку представления, которая позволила любому желающему в рамках специальной зоны погрузиться в атмосферу праздника, разворачивающегося прямо перед глазами.

#группировкаленинград. Начало) A post shared by Алексей Торгашин (@torgashin85) on Apr 9, 2017 at 9:02am PDT

«Все очень просто. Это неотъемлемая коммерческая составляющая. Они принесли нам денег, и мы сказали: да, окей. То, что они делают 4G, меня устраивает. Они развиваются и находятся на острие прогресса, это меня тоже устраивает».

Устраивает Сергея Владимировича и наш город, в котором по его мнению, неплохо заниматься рыбалкой. Хотя представления о Волгограде у певца достаточно расплывчатые.

«Я вспоминаю Сталинградскую битву, рыбу чехонь, и напился я тут однажды очень мрачно».

Угостил ли кто-то товарища Шнура чехонью или чем покрепче, а может он сам с удочкой в руках сразу после концерта отправился на промысел, — история умалчивает. Однако это было бы не удивительно для любого нормального мужика, который хорошо отработал и теперь хочет отдохнуть. А отдохнуть — не лишнее, ведь впереди еще Воронеж… Варшава… Париж… Таллин… Владивосток… Берлин…

P.S. Хотя какой там отдых, он же «сделан из мяса»!С любовью, ваш Живой Волгоград.