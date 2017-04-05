9 апреля волгоградские поклонники Сергея Шнурова и его команды соберутся во Дворце спорта. Музыканты приедут в наш город в начале юбилейного тура, посвященного 20-летию группировки «Ленинград». Официальный проводник тура – МегаФон – поможет своим абонентам увидеть шоу «изнутри» с помощью видеосъемки на 360 градусов, которых до этого на концертах коллектива не делал никто.

Предстоящий концерт даст возможность не только отдать должное творчеству популярной группы, чьи песни понятны и близки миллионам россиян (даже маленьким – именно Сергей Шнуров написал песню для передачи «С добрым утром, малыши!»). Для зрителей, собравшихся в волгоградском Дворце спорта, шоу обещает стать запоминающимся еще и благодаря интерактивной развлекательной зоне «Здесь был Шнур» с несколькими площадками, передающими атмосферу песен и клипов «Ленинграда». Сделанные здесь селфи станут отличной памятью о концерте. Поделиться ими и сделать стрим можно будет в режиме онлайн, благодаря по-настоящему быстрому интернету от МегаФона.

Главной «технической фишкой» концертного тура станет возможность «побывать» прямо на сцене – с помощью современных технологий. В одной из развлекательных зон, организованных МегаФоном, можно будет погрузиться в видео, которое вращается на 360 градусов.

Билеты на концерт юбилейного тура ждут волгоградцев не только в кассах. Уже вчера в сообществе «Типичный Волгоград» начались розыгрыши, победители которых получат билеты бесплатно.

Организатор волгоградского концерта группировки «Ленинград» – театрально-концертное агентство «Ветер Перемен». Подробности по телефону (8442) 50-15-50.