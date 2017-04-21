По запросу горожан был изменен ещё один вспомогательный маршрут, который дополнил новую комплексную транспортную схему. Для улучшения транспортной доступности отдаленного поселка Капустная балка в Кировском районе по запросам жителей маршрутное такси №71 теперь обслуживает эту отдаленную территорию.

Поселок Капустная балка расположен в 2 км от II Продольной магистрали и до настоящего момента не обслуживался городским общественным транспортом. Более года назад жители пользовались маршрутным такси №3э, однако со временем перевозчику стало не выгодно продолжать обслуживание горожан, и он перестал выпускать машины на линию.

Теперь жители Капустной балки смогут пользоваться маршрутными такси №71, которые с сегодняшнего дня начали курсировать по обновленной линии. Ранее конечными остановками на этом вспомогательном направлении были «Ул. Писемского» и «ТЦ «Лента», микроавтобусы следовали по другим улицам. Теперь в соответствии с данными анализа пассажиропотока и запросами волгоградцев конечными остановками определены «Поселок Капустная балка» в Кировском районе и «Завод им. Петрова» в Советском районе.