Мы все делаем это! Кто-то стесняется, кто-то заявляет об этом во всеуслышание, но так или иначе, мы все как завороженные смотрим в «голубой экран». Пока каждый третий надменно заявляет, что телевизор совсем не включает и сам формирует свой телевизионный рацион при помощи интернета, упрямая статистика смеется и говорит обратное. Платное телевидение смотрят в 3 из 4 российских квартир. В 2016 году количество российских пользователей платного ТВ вообще перевалило за 41 млн. Телевизор эти люди смотрят неистово! В среднем не менее 4 часов в день. Армия пользователей растет каждый год. В 2016 их стало больше на 1,4 млн. Такой забавной статистикой поделился с нами директор волгоградского филиала компании «Дом.ru» — Иван Ягупов.



А еще Иван раскрыл «Живому Волгограду» секреты и планы на будущее одного из крупнейших телеоператоров. Так что же ждет волгоградцев? Оказывается, совсем скоро к крутой функции «телеархив», с которой уже знакомы друзья «Дом.ru», добавится система рекомендаций, автоматически подбирающей и предлагающей тот контент, который интересен именно вам, причем контент удивительного качества. К слову, качество сигнала, который получают абоненты «Дом.ru», уже сейчас на порядок выше, чем у ряда других провайдеров.

«Мы подаем сигнал по двум кабелям, поэтому такая проблема, как замершая картинка на экране или отсутствие звука, нашим клиентам не знакома». С такой технологией вы точно не пропустите гол любимой команды из-за досадной недоработки оператора.

Еще один интересный факт. 213 каналов могут посмотреть пользователи «Дом.ru», это абсолютный максимум, никто другой такого пакета предоставить не может. И вновь время удивляться. Среди огромного разнообразия каналов местные — в числе лидеров просмотров.



«Волгоградцы смотрят наши региональные каналы. Стоит отметить, что в Волгограде от 18 до 21% от общей базы абонентов «Дом.ru» смотрят именно местные каналы. Сейчас в техническом плане они очень выросли. Мы от них сразу забираем IP сигнал и прекрасную картинку выдаем».

HD сигнал — вот качество, к которому нужно стремиться. Поэтому в прошлом году «Дом.ru» запустил специальный тариф «Максимум HD», в котором объединил сразу 50 каналов в формате высокой четкости.

Ну и новость совсем из области фантастики: сохраняя великолепное качество сигнала, клиенты «Дом.ru» могут скачать мобильное приложение «Дом.ru TV» и смотреть любимые каналы в любой точке России, где есть доступ к сети интернет.

Кстати об интернете: есть хорошая новость для абонентов «МегаФон» и тех, кто хочет им стать.

«Мы сейчас начинаем предоставлять конвергентные услуги. То есть мы обеспечиваем и фиксированную связь, и телевидение, и интернет, и даже мобильную связь. Что касается мобильной связи, здесь мы сотрудничаем с «МегаФон». Потребителю это дает уверенность в хорошем качестве услуг и конечно же выгоду. При подключении пакета услуг он получает 20% скидки на весь комплекс».

В общем, все будет хорошо! Качество растет, количество каналов увеличивается и бояться монополизации рынка услуг телепровайдеров, а следовательно и резкого повышения цен на услуги, не стоит.

«Сделать своего клиента счастливым – вот наша основная задача».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.