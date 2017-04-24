Этим летом в Волгоградской области состоится уникальное мероприятие, которое совсем не похоже на другие. В июне «Солнечная долина» проведет реконструкцию славянского праздника «Иван Купала». Посетить этот праздник можно будет всем желающим, но только при покупке проходного билета и при соблюдении строгого дресс-кода. Да, да, на этом празднике будет соблюден дресс-код, а именно — на всех должны быть надеты традиционные славянские рубахи.

На этом мероприятии участники смогут полностью погрузиться в те времена, когда на Руси отмечали этот праздник. А именно: стать участником древних обрядов, изготовить своими руками куклу-берегиню, сплести венок из собранных трав, попрыгать через костер, послушать предания предков, искупаться в озере вместе с лошадью, ну и конечно, стать участником самой красивой фотосессии.

Данное мероприятие уникально тем, что в нем принимают участие лошади. Каждый сможет взять в аренду лошадь, которая ему по душе, но при условии, что человек все заранее спланирует, внесет предоплату и забронирует себе лошадку и место на празднике. Для участия вам необходимо четко определиться, что вы хотите там увидеть. Если для вас это мероприятие как развлечение, то лучше не стоит вам его посещать. Это мероприятие не носит развлекательного характера. Организаторы хотят воссоздать атмосферу древних времен и по-настоящему окунуться в эпоху Богов и Покровителей. Для понимания: на праздник приглашены специальные гости — кандидат исторических наук Валентина Бахвалова и славянский ВОЛХВ Дмитрий, которые будут консультировать по вопросам традиционных славянских обрядов и ритуалов.

Что касается дресс-кода. Каждый участник в обязательном порядке должен быть одет в традиционную славянскую рубаху. Её можно либо сшить самому или заказать у своего портного, либо заказать у организаторов мероприятия. Выкройки и примеры вышивок есть в альбоме группы. Ниже вы найдете все подробности о самом празднике, о стоимости участия, об аренде лошадей, кемпинговых принадлежностей и о стоимости одеяния.

Мероприятие будет проводиться в ночь 21-е июня на утро 22-е июня

Обряды начинаются в 13.00

Разводится первый костер, проводится традиционный ритуал славянского волхва.

Желающие наблюдать обряды приезжают к 13.00, впрочем, остальные могут и позже подъехать. Ниже расписан полный тайминг мероприятия, чтобы каждый мог для себя решить, что именно ему интересно и к какому времени ему подъехать.

Купание в 12 ночи. НАПОМНИМ: это самая короткая ночь в году, именно она наделена волшебной силой.

Для того, чтобы максимально окунуться в атмосферу этого мистического праздника, мы просим всех участников соблюдать строгий дресс-код: традиционные рубахи.

Прическа и макияж по вашему усмотрению. Праздник пройдет: х. Репино Волгоградской области Средне -Ахтубинского района КЦ «Солнечная долина»

Схема проезда: из Волгограда http://mapsroad.ru/route/129729—hutor-repino.html ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

21-го июня в 12.00 — выезд из г. Волгограда.

12.00 — 13.30 — прибытие на место.

13.30 — 14.00 — регистрация участников мероприятия. Вход строго по билетам, которые вы можете приобрести заранее или в день мероприятия. При необходимости оплата дополнительного характера:

*аренда лошади для купальной ночи – 1000 руб

*покупка рубахи — 1200 руб

*аренда 2-местной палатки и спального мешка — 1000 руб. 14.00 — 14.30 — совместный легкий обед. Все со своей едой

14.30 – 15.00 — вводный семинар «Праздник Ивана Купалы. Традиции и обряды».

15.00 — 16.00 — группа знакомств, мастер-класс «Изготовление куклы берегини». Инструктаж по технике безопасности.

16.00 — 16.30 — чаепитие.

16.30 — 18.00 — разделение на мужскую и женскую группы. Практики соединения со стихиями, наполнение энергиями, подготовка костра, сбор трав для венков и т.п.

18.00 — 19.00 — проведение концертной программы.

Выступление группы «Иволга» https://vk.com/viq_ivolga

СПЕЦИАЛЬНЫЙ гость из РОСТОВА, автор и исполнитель своих песен Сергей Жилин

19.00 — 20.00 — совместный ужин.

20.00 — 21.00 — творческая игра, проведение фотосесиий.

21.00 — 00.00 — костер, обряды с огнем, водой, растениями и т.д. (прыжки через костер, хороводы, плетение венков и косиц, восхваление духов стихий, ритуалы).

00.00 — 01.00 — принятие душа.

Посиделки у костра. Проживание в кемпинге. Утро 22-е июня – купание в росе.

09.00 — 09.30 — совместный завтрак.

09.30 — 12.00 — свободное время, проведение фотосессий, посиделки у костра. УЧАСТНИКАМ:

Подробнее остановимся на рубахах, после проведения всех обрядов рубаха становится обережной для своего хозяина. Поэтому такие вещи в аренду сдать нельзя. Рубаху вы можете пошить сами, заказать своему портному или заказать у нашего мастера национальных костюмов. Наш дизайнер Алина изготовит вам рубаху по вашему желанию (стоимость 1200 рублей). Заказ и пошив заранее.

Рубахи не должны быть в пол, чтоб была возможность прыгать через обережный костер. Для девушек — женские рубахи, для парней — мужские и, конечно же, деткам — детские. Фото и выкройки рубах можно поглядеть в альбоме группы. Кто хочет побольше пофотографироваться, могут это делать без ограничений по времени по договоренности со своим фотографом в любом месте участка.

Одна бесплатная лошадка, для всех участников мероприятия будет предоставлена. Если кто хочет себе профессиональную съемку, необходимо забронировать себе лошадь и своё время. На мероприятии профессиональную съемку ведут Иван и Елена Антиповы https://vk.com/equiphoto34 КУПАНИЕ С ЛОШАДЬМИ:

Лошади распределяются на месте, но при бронировании вы можете заказать свою любимую лошадь заранее по предоплате, позвонив и указав кличку вашей лошади. В случае, если забронированная лошадь захромала и не сможет принять участие в мероприятии, то на усмотрение инструктора вам выдадут другую свободную лошадь. В случае вашего отказа от нее залог не возвращается. ФОТОГРАФАМ!

Участие фотографов бесплатное, фотографы могут быть одеты в удобную для них форму одежды. На них дресс-код не распространяется. Для участия в мероприятии фотографы должны подать заявку ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРАНЕЕ. СТОИМОСТЬ участия:

* до 1-го июня — 300 рублей за 1 билет

* с 1-го июня по 19 июня — 400 рублей за 1 билет

* за 2 дня до мероприятия 500 рублей за 1 билет

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ БЕСПЛАТНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Ведется предварительная регистрация всех желающих: заявка — ваши ФИО, будут ли у вас сопровождающие, нужна ли вам лошадь, нужна ли вам рубаха, нужны ли вам услуги кемпинга? Телефоны для связи:

8-961-063-82-18

8-961-061-51-33

8-902-388-81-82

Итак, если вам это интересно, вы хотите принять участие и уже все для себя решили, звоните по указанным номерам и записывайтесь. Мы уверены, вы получите массу эмоций и огромное удовольствие от участия.

Справка: Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) — народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы и отмечаемый 24 июня (7 июля). В календарном цикле симметричен Рождеству (Коляде). Ночь накануне праздника по своему ритуальному наполнению превосходит сам день Ивана Купалы.