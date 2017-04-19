В новом парке возле Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери состоялось открытие плоскостного фонтана. Парк тут появился совсем недавно. Его благоустройство стало возможным благодаря грантовой поддержке региона. Комплексная реконструкция сквера завершилась осенью 2016 года.

В рамках благоустройства здесь были вымощены пешеходные дорожки, проложен поливочный водопровод, устроено освещение, установлены новые лавочки и урны, а вот открытие фонтана было запланировано уже на весенний период. Новый фонтан начал работу одним из первых в Волгограде. Вскоре вслед за ним откроются и остальные городские фонтаны.

После реконструкции невзрачная зона превратилась в ухоженый зеленый уголок, который летом может стать излюбленным местом отдыха для горожан. В парке было высажено 200 деревьев, появился газон и тротуарная плитка. Для зеленых насаждений проложили поливочный водопровод, для отдыха горожан установили удобные парковые скамейки и урны, оборудовали фонтан. В темное время суток сквер освещают 26 новых светильников.

Спустя пару дней после открытия фонтан отключили для установки светооборудования.