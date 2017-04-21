На днях на площадке предприятия «Волтайр-Пром» прошла «Всероссийская акция «Неделя без турникетов»», во время которой порядка 40 школьников и студентов из Волжского посетили производство и ознакомились с его работой. Они осмотрели производственные цеха, познакомились с работой специалистов компании.

Также производственную площадку посетил и председатель регионального комитета промышленности и торговли Роман Беков, который пояснил, что главной задачей акции является показать, какие предприятия работают на территории региона, какие инвестиционные программы они реализуют, какие специальности востребованы.

Акция «Неделя без турникетов» будет проходить вплоть до 23 апреля. За это время 19 промышленных предприятий Волгограда, Волжского, Камышина, Котельниково, Урюпинска и Котово проведут дни открытых дверей. В прошлом году в данной акции приняли участие девять промышленных компаний.

«Живой Волгоград» также побывал на данном предприятии и смог узнать, чем сейчас живет завод и какие проекты на нем реализуются. На данный момент АО «Волтайр-Пром» реализует инвестпроект стоимостью свыше 230 миллионов рублей по увеличению объемов производства и освоению выпуска новых типоразмеров сельхозшин. Проект стал победителем конкурса Минпромторга России на оказание господдержки для компенсации части затрат по кредиту. Предприятие рассчитывает получить федеральную субсидию в размере 34 миллионов рублей.

Проект «Волтайр-Пром» уже реализуется: заключены договоры на поставку оборудования, часть оснащения уже монтируют на заводе. Запустить работу предприятия планируется в конце 2017 года. При выходе на проектную мощность ежегодный объем производства превысит один миллиард рублей. В рамках проекта будет налажено производство 16 типоразмеров сельхозшин, которые планируется поставлять на российский и зарубежные рынки сбыта.

Справка: Волжский шинный завод имени 50-летия образования СССР (с 1992 года — ОАО «Волтайр», с 2004 года — ОАО «Волтайр-Пром», с 2016 года — АО «Волтайр-Пром») был построен в 1959-1964 годы. Со дня своего основания и до настоящего времени завод остается одним из крупнейших предприятий отрасли. Предприятие является собственником 17 патентов на изобретения и промышленные образцы, имеет 13 охранных свидетельств на товарные знаки. Четыре основных товарных знака ОАО «Волтайр», обозначающих символику, зарегистрированы в 30 странах мира, дважды удостаивались международной награды «За лучшую торговую марку». Пуск первой очереди мощностей — 30 июня 1964 года. В 2006 году завод за сутки производит уже 10 тысяч покрышек. На сумму в 70 млн. рублей снижаются финансовые издержки и расходные нормы сырья. На предприятии проходит конкурс «Лучший менеджер ОАО «Волтайр-Пром» 2006». Завод становится лучшим среди предприятий Холдинга по итогам работы 2006 года. В 2012 г. «Волтайр-Пром» охватил 43 процента доли рынка шин для сельскохозяйственной техники и 16 процентов доли рынка шин для промышленной техники. В 2016 году Открытое акционерное общество Волтайр-Пром переименовано в Акционерное общество Волтайр-Пром.