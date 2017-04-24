Весна нас не радует солнышком и теплыми деньками, но несмотря на пасмурную погоду, в минувшие выходные под открытым небом прошел двухдневный военно-исторический фестиваль, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля была проведена военно-историческая реконструкция «Уличные бои в Берлине».

Фестиваль проходил в течение двух дней — 22 и 23 апреля. Территория бывшего горчичного завода в Красноармейском районе являлась местом притяжения волгоградцев и гостей города-героя. На этой площадке военно-исторические реконструкции проходят не впервые. А все потому, что развалины завода очень подходят для декорации для подобных мероприятий.

Сама реконструкция проходила во второй день фестиваля, а в первый день гости смогли посетить «Школу танкистов», «Медсанбат РККА» и «Лазарет Германского Красного Креста», интерактивные площадки «Военно-полевой лагерь» и «Минеры», подержать в руках различные виды оружия и сфотографироваться на фоне военной техники.

Что же касается реконструкции, то она проходила в воскресенье и стала кульминацией всего фестиваля. Зрители смогли погрузиться в годы войны, когда на улицах Берлина проходили бои. Подобная реконструкция проходит уже в четвертый раз. И каждый раз организаторы выполняют все действия так, что ненароком веришь, что ты лично оказался свидетелем событий минувших дней. Во время реконструкции участники военно-исторических клубов представили зрителям живые картинки последних дней Великой Отечественной войны, когда Красная Армия громила логово фашизма. Помимо людей, в ней принял участие советский танк Т-34-85, предоставленный музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Организаторами военно-исторический фестиваля стали Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества, музей-заповедник «Сталинградская битва», военно-исторический клуб «Пехотинец», музей-заповедник «Старая Сарепта», региональное отделение ДОСААФ России в Волгоградской области, клуб любителей внедорожного спорта «Сталинград Трофи» и клуб «Ретро 34».