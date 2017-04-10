Не так давно волгоградцам предложили принять участие в конкурсе на дизайн транспортной карты «Волна». Прошло совсем немного времени со дня старта конкурса, и уже сейчас поступило 17 проектов оформления транспортной карты «Волна». Творческие работы присылают художники, а также коллективы дизайнеров. Некоторые участники представили на конкурс не только эскизы, но и целые концепции оформления электронных проездных в Волгограде.

Напомним, что прием заявок на конкурс «Твой Волгоград – твоя «Волна» начался 3 апреля и продолжится до 16 апреля включительно. Принять участие в нем может любой горожанин или творческое объединение. Организатор конкурса – городской центр управления пассажирскими перевозками – принимает от одного участника до трех вариантов оформления. Творческие работы можно прислать по электронной почте Konkursmkpgcupp34@mail.ru или принести лично в сервисный центр транспортной карты «Волна» по адресу: ул. Советская, 7. Авторы трех лучших дизайнерских решений получат ценные призы, а эскиз победителя конкурса ляжет в основу оформления транспортной карты «Волна» ограниченной серии выпуска. Кроме того, каждый участник конкурса имеет шанс заслужить признание горожан и стать обладателем «Приза зрительских симпатий».

Подробнее о конкурсе на сайте транспортной карты «Волна» www.vlg-tk.ru.