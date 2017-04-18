Уже на этой неделе в Красноармейском районе Волгограда состоится двухдневный военно-исторический фестиваль, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля состоится военно-историческая реконструкция «Уличные бои в Берлине», которая будет проходить уже в четвертый раз.

Организаторами мероприятия выступают Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества, военно-исторический клуб «Пехотинец», музей-заповедник «Старая Сарепта», музей-заповедник «Сталинградская битва», региональное отделение ДОСААФ России в Волгоградской области, клуб любителей внедорожного спорта «Сталинград Трофи» и клуб «Ретро 34».

Фестиваль будет проходить в выходные 22 и 23 апреля на территории бывшего горчичного завода (ул. Изобильная, 10).

Для гостей 22 апреля с 11:00 до 15:00 будет работать интерактивная площадка «Военно-полевой лагерь», выставка военной техники и фотозона. С 11.00 можно будет посетить площадки «Минеры», «Школа танкистов», «Медсанбат РККА», «Лазарет Германского Красного Креста», а также контактную площадку «Выставка вооружения».

Там же в воскресенье 23 апреля в 14:00 пройдет военно-историческая реконструкция «Уличные бои в Берлине». Реконструкция проходит на этой площадке уже в 4-й раз. В ней по традиции будет участвовать советский танк Т-34-85, предоставленный музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Вход на фестиваль СВОБОДНЫЙ.