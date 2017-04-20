Возможно, в ближайшее время будут введены новые пакеты услуг на базе транспортной карты «Волна», которые помогут волгоградцам экономить на проезде в общественном транспорте до 30%. Сейчас на рассмотрении находится и проект, предусматривающий особые условия пересадки пассажиров в течение часа – сейчас услуга «60 минут» работает в тестовом режиме.

На обсуждение в Волгоградской городской думе будет вынесен вопрос об утверждении новых тарифов. Согласно проекту, разработанному на основе мнений и предложений волгоградцев, горожане смогут приобретать пакеты предоплаченных поездок – по 120, 50 и 30 поездок.

Предполагается, что чем больше поездок записывается на карту «Волна», тем дешевле обходится каждая из них. Таким образом, для пассажиров, которые часто пользуются муниципальным общественным транспортом, стоимость одной поездки может составить всего 15 рублей – это фактически уровень прошлых лет. Сейчас проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае стоит 20 рублей, при оплате с помощью электронного кошелька – 18 рублей, в скоростном трамвае или автобусе дачного направления – 25 рублей наличными или 23 рубля при использовании ТК «Волна».

Как пояснила заместитель руководителя департамента по экономическому развитию администрации Волгограда Лариса Борисевич, депутаты Волгоградской городской думы во время рассмотрения проекта внесли свои коррективы. Планируется, что стоимость пакета на 50 поездок теперь составит 750 рублей, на 120 поездок – 1800 рублей. Выбранный пассажиром пакет услуг записывается на транспортную карту «Волна» в любом из 118 пунктов продаж и пополнения электронной карты.

Приобретенные в рамках пакета поездки пассажиры смогут использовать на всех видах муниципального общественного транспорта, включая скоростной трамвай и автобусы дачных направлений. Также депутаты намерены утвердить и проект услуги на базе транспортной карты «Волна», предусматривающий особые условия пересадки в течение одного часа. Уже услуга бесплатной пересадки запущена в режиме опытной эксплуатации. С услугой «60 минут» пассажиры муниципальных маршрутов в течение часа после первой оплаты проезда могут неограниченное количество раз совершать бесплатную пересадку на другие автобусы, трамваи и троллейбусы.