В минувшие выходные в ТРЦ «Акварель» состоялась грандиозная распродажа. Как горячие пирожки разлетались не вещи, а квартиры в новостройках Волгограда с уникальной скидкой от ведущих застройщиков региона.

На «ярмарке» были представлены самые популярные новостройки: ЖК «Комарово», «Ново-Комарово», «Янтарный город», «Дом Маяковского», «Квартал Центральный», ЖК «Бастион», «Вершина», «Родниковая долина», «Гранд Авеню», «Новый свет», «Петровский», «Колизей», «Александрийский», Дом на ул. Никитина 125 А, «Квартал на Клубной», «Река», «Акварель», «Букатин луг», «Дом на пролетарской», «Гранд Авеню», «Арбат», «Заречье» и другие.

Гости мероприятия могли получить всю интересующую информацию, забронировать понравившуюся квартиру по специальной цене, а также оформить заявку на жилищный кредит. Партнером мероприятия выступило Волгоградское отделение Сбербанка. На все вопросы посетителей отвечали сотрудники банка.

Как пояснила заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Наталья Газарян: «Сбербанк продолжает улучшать условия ипотечного кредитования. Процентная ставка по программе «Приобретение строящегося жилья» у партнеров-застройщиков составляет от 8,4%* годовых в рублях. Преимущества жилищных кредитов Сбербанка: привлекательные процентные ставки, отсутствие комиссий, льготные условия кредитования для молодых семей, индивидуальный подход к рассмотрению каждой заявки, а также специальные условия для клиентов, которые получают зарплату на счет в Сбербанке».

*По всем вопросам, касающимся жилищного кредитования, можно проконсультироваться у специалистов Сбербанка или по телефону горячей линии 8-800-555555-0.

**Данные ставки действуют для партнеров-застройщиков ООО «Родниковая долина» и ГК «Пересвет-Юг». В период с 06.03.2017 г. по 31.05.2017 г. включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8,4% годовых при условии подачи заявки у ООО «Родниковая долина» и ГК «Пересвет» на жилищный кредит на первичном рынке в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков» и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предоставляемых Банком на инвестирование объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами – партнерами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщика и заключения договора по направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС»), ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае отказа заемщика /созаемщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,4% годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,9% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 9,9%. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальный размер кредита определяется на основании оценки платежеспособности

заемщика/созаемщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заемщика. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация по условиям кредитования – по телефонам справочной службы 8 800 555 55 50 и 900 или на www.sberbank.ru . Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисе застройщика, являющегося партнером ООО «ЦНС», при наличии полного пакета документов всех участников сделки, работоспособности сайта domclick.ru и портала Росреестра. Подробную информацию об услуге, о её стоимости и порядке предоставления Вы можете узнать по телефонам 8 800 555 55 50 и 900 или на domclick.ru . Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru .