В Волгограде стартовал конкурс на лучший дизайн волгоградской транспортной карты «Волна». Принять участие в конкурсе может любой желающий. В авторском дизайне победителя конкурса транспортная карта выйдет ограниченной серией в тысячу экземпляров.

Прием заявок начался 3 апреля и продолжится до 16 апреля включительно. Каждый участник конкурса может прислать до трех работ по электронной почте Konkursmkpgcupp34@mail.ru или принести лично в офис транспортной карты «Волна» по адресу ул. Советская, 7. Подведение итогов пройдет с 17 по 21 апреля. Ценные призы ждут авторов трех лучших дизайнерских решений. Работа победителя ляжет в основу дизайна лимитированного выпуска карты.

Оценку эскизам дадут и сами горожане на сайте www.vlg-tk.ru: автор варианта, набравшего большинство голосов, получит «приз зрительских симпатий». Подробнее о конкурсе на сайте транспортной карты «Волна» www.vlg-tk.ru.