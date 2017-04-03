С наступлением тепла в Волгограде стартует сезон пеших экскурсий по городу, которые проходят в рамках проекта «Free Walking Tours». Стоит отметить, что всего за один год существования проекта пешие экскурсии стали очень популярны среди жителей города. В 2016 году участниками подобных экскурсий стали более двух тысяч человек. И вот уже через пару дней пройдет очередная экскурсия уже по новому маршруту.

Пешая экскурсия будет проходить 5 апреля в Красноармейском районе. Желающих ждут к 15:00 возле памятника Ленина в Красноармейском районе. Участникам программы расскажут об истории строительства Волго-Донского судоходного канала, они побывают у его первого шлюза, осмотрят маяк — памятник морякам Волжской военной флотилии и 40-метровую триумфальную арку.

Экскурсия будет бесплатной, поэтому присоединиться к ней сможет любой желающий. От вас — хорошее настроение и желание узнавать что-то новое для себя. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут. С историей и культурой города знакомят экскурсоводы Туристско-информационного центра Волгоградской области.