16 апреля волгоградцев приглашают вместе отметить праздник «Светлое Христово Воскресение – 2017», который будет проходить на верхней террасе центральной набережной Волгограда.

Праздничные мероприятия развернутся возле фонтана «Искусство». Для гостей будут работать сразу несколько интерактивных площадок, на которых и взрослые, и дети смогут состязаться в катании яиц с горок, перекатывании крашеных яиц носом по столу на скорость и других веселых русских пасхальных забавах. Победители будут получать жетоны, которые примут участие в розыгрыше пасхальной лотереи в финале. Также в программе конкурсы, викторины, призы от партнеров праздника.

Кроме того, на площадке проведения праздника будет проходить выставка авторских куличей, крашеных яиц и декоративных пасхальных поделок. Авторы лучших работ будут награждены после подведения итогов.

На сцене перед фонтаном «Искусство» состоится праздничный концерт с участием оркестра русских народных инструментов «Царицынъ» и солистов муниципального учреждения культуры «Волгоградконцерт», а также коллективов Детско-юношеского центра Волгограда.

Праздник состоится 16 апреля с 11:00 и продлится до 13:00.