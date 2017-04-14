Уже совсем скоро состоится ежегодная всероссийская социально-культурная акция «БиблиоНочь», которая будет проводиться уже в шестой раз. Участниками акции станут около 200 библиотек региона. Каждая из библиотек подготовит свою программу. В областной научной библиотеке имени Горького одну из площадок посвятят 85-летию Волгоградского цирка.

Акция будет проходить уже 21 апреля, гостей ждут с 17 часов. В этот день посетителей ждут литературные вечера, лекции, презентации, инсталляции, мастер-классы и выставки. По данным регионального комитета культуры, каждая организация-участник проекта самостоятельно выбирает формат проведения культурных, образовательных и развлекательных мероприятий. В областной библиотеке им. М. Горького кроме традиционной программы по популяризации чтения приготовили акцию, посвященную 85-летию Волгоградского цирка: один из залов библиотеки превратится в арену, где выступят артисты цирка.

Год от года интерес к акции растет: в год старта, который состоялся в 2012 году, в ней приняли участие 77 региональных библиотек, около восьми тысяч читателей. В прошлом году проект объединил уже более 18 тысяч жителей региона.

С подробностями и адресами проведения акции можно ознакомиться по ссылке.