1 мая вся страна будет отмечать праздник весны и труда. И уже традиционно по главным улицам городов пройдут первомайские митинги. Волгоград не станет исключением, у нас также пройдут митинги. В этом году Волгоградский областной совет профсоюзов планирует провести одну из самых массовых первомайских манифестаций в Южном федеральном округе России.

По данным пресс-службы Волгоградского областного Совета профессиональных союзов, участниками первомайских шествий и митингов планируют стать порядка 25 тысяч человек. Это члены профсоюза, представители городской и областной властей, бизнеса, общественники, ветераны и студенты.

Сбор первомайской колонны профсоюзов начнется в 8.30 на площади им. Ленина. Отсюда в 9.30 праздничные колонны профсоюзов, партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко» пройдут по проспекту им. Ленина к площади Павших Борцов, где в 10.30 состоится митинг.

Волгоградцев приглашают присоединиться к первомайским колоннам и продемонстрировать единство и солидарность.