После зимы на дорогах появились так называемые водители-«подснежники». В связи с этим сотрудники ГАИ на федеральной автодороге «Сызрань — Саратов – Волгоград» провели профилактические мероприятия.

Как поясняют в Госавтоинспекции, основная категория таких автомобилистов — пенсионеры-дачники, при этом не совсем молодые. Чем старше люди, тем им труднее управлять автомобилем: здоровье ухудшается, время реакции увеличивается, зрение «падает». За зиму «подснежники» изрядно утрачивают навыки вождения. Они запросто могут что-нибудь не заметить, забыть включить/выключить «поворотник» или совершить неожиданный для окружающих маневр. Вычислить таких водителей в потоке не так уж и сложно: их езда временами неуверенна, большая часть ездит на не новых недорогих автомобилях.

Во время профилактических мероприятий дорожные полицейские останавливали водителей, которые ездят только в теплое время года, а зимой ставят машину на прикол, и раздавали им памятки. Также рекомендовали им быть более внимательными на дорогах и каждому участвующему в акции вручали дорожные аптечки.

Водителям же остальных транспортных средств настоятельно рекомендуется проявлять уважение, выдержку и понимание на дорогах при встрече с «подснежниками».