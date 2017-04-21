С 19 числа на Волжской ГЭС начался сброс воды. В этом году уровень воды в Волге будет немного выше, чем в прошлом. Сейчас волгоградский гидроузел постепенно увеличивает пропуск воды с 7000±300 м³/с до 12000±500 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 28 апреля. А после запланировано постепенное увеличение сбросных расходов, объем которых к 7 мая составит до 25 000 м³/с.

По данным ПАО «РусГидро», режим работы Волгоградского гидроузла установлен Росводресурсами до 30 апреля 2017 г. с учетом максимально возможного обводнения водоемов Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. За основу в 2017 году принят график специального весеннего попуска в объеме 105,5 км³, что соответствует среднемноголетним значениям. Для сравнения, в 2016 году он составлял 127 км³, в 2015 — 65,5 км³, в 2014 — 86,1 км³.

До начала паводка в регионе были проведены подготовительные работы. Специалисты проверили состояние гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного оборудования, кранового хозяйства, затворов водосливной плотины. Также были завершены ремонтные работы на Волжской ГЭС, что позволит максимально эффективно использовать водные ресурсы в паводковый период.