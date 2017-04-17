В этом году более 2,5 тысяч ветеранов ВОВ, проживающих в Волгоградской области, получат единовременную денежную выплату в честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Размер выплаты непосредственным участникам боевых действий и инвалидам ВОВ составит три тысячи рублей.

Напомним, что сегодня в перечень социальных льгот для ветеранов входит освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. За время действия федеральной программы в Волгоградской области 1949 ветеранов Великой Отечественной войны обеспечены жильем.

Из областного бюджета выделяются средства для оказания помощи ветеранам в виде компенсации затрат на газификацию их домовладений, расходов на оплату коммунальных услуг.

Около 700 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны пользуются бесплатными услугами по социальному обслуживанию на дому. Также для ветеранов действуют дополнительные региональные меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. Ежегодно все ветераны ВОВ проходят диспансеризацию, в регионе действует комплексный план проведения медицинских обследований ветеранов на дому.