В Ворошиловском районе будет временно прекращена подача воды. Отключение водоснабжения связано с проведением работ по обновлению участка водовода протяженностью 455 м и диаметром 500 мм. С 04:00 11 апреля до 17:00 12 апреля 2017 года будет временно ограничено водоснабжение потребителей по некоторым улицам Ворошиловского района.

Подача воды будет приостановлена для потребителей следующих улиц:

— ул. Череповецкая, дд. № 3д, 5б, 14-68;

— ул. Саранская, дд. № 51-83, 66, 68-100;

— ул. Новоузенская, дд. № 47-69;

— ул. Нежинская, дд. № 41-51,52-62;

— ул. Чембарская, дд. № 2-16/16, 286-410;

— ул. Моздокская, дд. № 64-72;

— ул. Елецкая, дд. № 20, 56-64, 69-99, 541-548;

— пер. Чембарский, дд. № 1-25,4-50;

— пер. Дербентский, дд. № 65-71, 72.

В период отключения потребителей от системы водоснабжения подрядной организацией будет дополнительно организован подвоз воды. Горводоканал приносит свои извинения за временные неудобства, обусловленные объективными технологическими причинами.