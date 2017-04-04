В Ворошиловском районе Волгограда приступили к ремонту дороги по улице Ленкоранской. В дорожно-транспортной схеме города этот объект имеет большое значение: автомобильная дорога по улицам Ленкоранской — Чарджуйской связывает Вторую и Третью продольные магистрали.

Работы выполняются подрядной организацией МБУ «Северное». На данный момент рабочие приступили к очередному этапу работ — устройству бортового камня. Во время подготовительного этапа работ на объекте была выполнена разбивка оси дороги и нивелирование проезжей части. Основной этап работ начнется после того, как только среднесуточная температура воздуха в Волгограде превысит пять градусов тепла. Это необходимо для качественной укладки асфальта. Но уже сейчас дорожники ведут предварительные работы, необходимые для последующей замены полотна.

На участке дороги по улицам Ленкоранской — Чарджуйской протяженностью 600 метров будет заменено асфальтобетонное покрытие вместе с выравнивающим слоем, установлены бордюры и отремонтированы тротуары. Площадь обновленной проезжей части составит 4,2 тыс. квадратных метров, тротуаров – 2 тыс. квадратных метров.