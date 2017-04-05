В регионе определены дополнительные места под ярмарочную торговлю. На днях в список утвержденных площадок были добавлены ещё 14 мест в Волгограде, Ольховке и Фролово. И уже сейчас мест для проведения ярмарок стало 150, 21 из которых — в Волгограде.

По данным Комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в регионе продолжается работа по наведению порядка в сфере потребительского рынка. Так, с 2017 года места под ярмарки предоставляются предпринимателям на срок до трех лет. Ранее расположение торговых площадей корректировалось ежегодно. Закрепление площадок на более продолжительный период повышает инвестиционную привлекательность ярмарок, стимулирует бизнес к развитию этих территорий.

Новые правила касаются и самих организаторов торговли. Теперь они должны соблюдать требования к благоустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок, которые определяются муниципалитетами и обозначаются при заключении договора. Например, территория должна иметь твердое покрытие, обязательно наличие стационарного или биотуалета, оборудованного места для сбора отходов и т.д. Организаторы обязаны обеспечить ярмарке надлежащее санитарно-техническое состояние.

Кроме того, Облпромторгом выработаны единые правила размещения нестационарных торговых объектов в муниципалитетах. Органы местного самоуправления теперь формируют схему размещения торговых объектов сроком на пять лет, могут заключать договоры с предпринимателями на весь период действия схемы, предоставлять компенсационные места.

Изменения коснулись и нестационарных передвижных торговых объектов — автомагазинов и автоцистерн. Муниципалитеты могут включать их в схемы размещения нестационарных объектов на благоустроенных территориях. Также на специально подготовленных площадках можно размещать передвижные торговые точки по продаже рассады и саженцев, бахчевые развалы, елочные базары.