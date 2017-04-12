В Волгограде завершается отопительный сезон. Уже с 12 апреля будет прекращена подача тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы. Решение принято в связи с повышением температуры наружного воздуха. Согласно требований жилищного законодательства, отопительный период заканчивается, если на протяжении предыдущих пяти дней среднесуточная температура составляет не менее 8°C выше нуля.

По данным департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, отопительный сезон осенне-зимнего периода 2016 — 2017 года прошел без серьезных сбоев и нарушений. Согласно показателей среднесуточных температур, декабрь стал самым холодным зимним месяцем за последние пять лет, однако коммунальные службы с задачей справились.

Накануне окончания отопительного сезона были проведены температурные испытания системы, после отключения тепла предстоят гидравлические испытания, чтобы определить слабые места системы и вовремя заменить трубы, узлы и агрегаты.