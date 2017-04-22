Транспортную схему продолжают менять. К счастью, к горожанам прислушиваются и меняют её с учетом их требований. Так, по запросам волгоградцев вспомогательная сеть маршрутов дополнилась еще одной новой линией и двумя скорректированными направлениями. Для обслуживания жителей Жилгородка, микрорайонов Семь ветров и 2-й км открыт новый вспомогательный маршрут № 10к. А направления №№ 56а и 46с, которые перевозят пассажиров в отдаленных территориях пяти районов города, были продлены.

Теперь по городу будет курсировать маршрут № 10к, который охватит половину Дзержинского района. Он построен таким образом, чтобы подвозить жителей Жилгородка, микрорайонов Семь ветров и 2-й км к основным городским улицам и значимым инфраструктурным объектам. Маршрутные такси следуют по ул. Покрышкина, Землячки, бульвару 30 лет Победы, ул. Качинцев, им. Рокоссовского, проспекту им. маршала Г.К. Жукова, ул. 51-я Гвардейской, проезду Дорожников, ул. Краснополянской и Колпинской. Эта вспомогательная линия охватывает следующие остановки: «Поликлиника №18 (ул. Колпинская)», «Ул. Колпинская», «Больница №18», «Импульс», «Пр. Дорожников», «Ул. Танкистов», «Жилгородок», «Лицей №7», «Молодежный центр», «Поликлиника № 18 (ул. 51-я Гвардейская)», «ЖБИ», «Народная ярмарка», «Академия МВД», «Ул. Землячки», «Ул. Хорошева», «Технологический колледж», «Ул. Джаныбековская», «Ул. Каспийская», «Кинотеатр «Родина», «Ул. Двинская», «Ул. Ткачева», «Ул. Хиросимы», «Школа №41», «Магазин «Зигзаг», «2 км», «127 квартал», «126 квартал», «ТРК «Парк-Хаус», «Поликлиника №28», «Школа №33», «Магазин «СуперВиво», «Онкоцентр», «Больничный комплекс», «ТРЦ «КомсоМолл».

Жителей таких отдаленных территорий в Кировском районе, как садоводческие общества «Березка», «Янтарь», «Сластена», «Берендей», «Восход», пос. Отрада, теперь обслуживает вспомогательный маршрут № 56а. Он соединяет указанные территории с остановкой «Обувная фабрика» в Советском районе. Перевозчик поставил на линию свыше 30 маршрутных такси, которые следуют по ул. Автомобилистов, проспекту Университетскому, ул. 64-ой Армии, Лавровой, Майской, Строительной и далее по местному проезду до дачного массива «Янтарь» на берегу Волго-Донского канала.

Также был удлинен маршрут № 46с, теперь он следует от остановки «28-й км» в Тракторозаводском районе и до остановки «Жилгородок (Трамвайное кольцо)». Ранее конечной остановкой маршрута в Дзержинском районе являлся «ТРК «Комсомолл». Согласно новой схеме маршрут проходит по ул. Космонавтов, Танкистов, Брюллова, Толбухина, Краснополянской, Исторической, 3-й Продольной магистрали, бульвару 30 лет Победы, ул. Покрышкина, 2-й Продольной магистрали, ул. им. Еременко, Ополченской, проспекту им. В.И. Ленина, ул. им. Н.Отрады, Героев Тулы, им. академика Бардина, Героев Шипки и Латошинской. Скорректированная вспомогательная линия теперь дополнительно охватывает в Дзержинском районе следующие остановки: «Б-р 30 лет Победы», «Ул. Землячки», «Ул. 51-й Дивизии», «Ул. Савкина», «Трамвайное кольцо».