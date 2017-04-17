С сегодняшнего дня в Волгограде в режиме тестирования была запущена услуга бесплатной пересадки, реализуемая на базе электронной системы оплаты. С услугой «60 минут» пассажиры муниципальных маршрутов в течение часа после первой оплаты проезда могут неограниченное количество раз совершать бесплатную пересадку на другие автобусы, трамваи и троллейбусы.

Как пояснил директор МКП «Центр управления пассажирскими перевозками» Алексей Стольнов: «Стоимость безлимитной пересадки в течение часа составляет 30 рублей. Сегодня данная услуга предоставляется горожанам в режиме опытной эксплуатации. Волгоградцы, подключив на карту соответствующую услугу в любом из пунктов пополнения транспортных карт, смогут лично оценить – подходит или нет такой вариант оплаты, и выразить свои замечания и предложения на горлинию. Стоимость проезда без услуги «60 минут» остается прежней: при использовании карты «Волна» она составляет 18 рублей на автобусах, трамваях и троллейбусах и 23 рубля на дачных автобусах и линиях скоростного трамвая. Нововведение, запущенное для удобства пассажиров, находится на рассмотрении депутатов Волгоградской городской думы. После принятия соответствующего постановления услуга продолжит работу на постоянной основе.»

Приобрести электронный проездной на муниципальный общественный транспорт можно не только в пунктах продаж и пополнения, но и у кондукторов на подвижном составе. На вопросы, касающиеся использования транспортной карты «Волна», ответят операторы горлинии 23-31-60. По этому же номеру пассажиры могут оставить свои предложения по работе общественного транспорта — комплексная транспортная схема позволяет корректировать маршрутную сеть в соответствии с запросами жителей.