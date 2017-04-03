В минувшие выходные на манеже ВГАФК состоялся праздник спорта «Спортивная весна». Участниками мероприятия стали команды волонтеров, болельщиков и фанатов футбольной команды «Ротор-Волгоград». Любители спорта поучаствовали в турнире по мини-футболу и сдали нормы ГТО.

На открытии соревнований присутствовали представители профильных комитетов администрации региона, Регионального волонтерского центра, посол Волгограда – города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA2018™, ветеран «Ротора» Александр Никитин.

Участниками турнира по мини-футболу «Навстречу чемпионату» стали команды городских волонтеров, волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на базе Волгоградского государственного университета, клуба смешанных единоборств «Дмитрий Донской», сборной региона по регби, болельщиков и фанатов футбольной команды «Ротор-Волгоград», студенческих отрядов региона.

Победителями стали ребята из команды фанатов «Ротор-2», а второе место заняли волонтеры. Третье место досталось команде Волгоградского отделения «Российских студенческих отрядов».

Команде, победившей в турнире, вручен кубок и медали регионального комитета по подготовке и проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, призерам вручены сувениры с символикой Волгограда – города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA2018™.

Помимо спортивных состязаний, любой желающий в рамках праздника мог сдать нормы ГТО: подтягивание, прыжки с места, перетягивание каната, пресс и жим гири. Для всех любителей спорта были организованы показательные выступления черлидеров, сборной Волгоградской области по регби и мастер-класс бойцов смешанных единоборств.

Мероприятие проводилось с целью продвижения Чемпионата мира по футболу FIFA2018™, популяризации любительского спорта, здорового образа жизни и установление более тесного контакта с группами активных болельщиков Волгоградской области.