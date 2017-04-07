В День космонавтики на Центральной набережной города состоится «Волонтерский космический забег». Участниками забега станут представители добровольческого движения, студенты, школьники, лидеры социально-ориентированных некоммерческих организаций и молодежных спортивных объединений, гражданские активисты, известные общественные деятели, спортсмены и представители органов власти. Им предстоит преодолеть дистанцию в 1957 метров, которая символизирует год старта первого искусственного спутника Земли.

Забег состоится 12 апреля, начало в 15:00 на верхней террасе Центральной набережной. Здесь также будут работать интерактивные площадки, а все желающие смогут присоединиться к фитнес-зарядке с олимпийскими чемпионками Еленой Слесаренко и Ларисой Ильченко.

По окончании забега победители получат сувениры с символикой мероприятия.