В городе продолжается месячник по благоустройству, в рамках которого ликвидируют стихийные свалки. На днях была ликвидирована очередная крупная стихийная свалка в Краснооктябрьском районе. С территории частного сектора по ул. Асланова при помощи спецтехники было вывезено порядка 20 кубометров мусора. Всего с начала периода весеннего благоустройства в городе ликвидировано 44 свалки — это более 500 тонн мусора. К концу месяца в Волгограде планируется убрать свыше 80 таких мест – это около 900 тонн бытовых отходов.

Уборка мусора ведется совместно с покосом камыша и травы — эти работы становятся особенно актуальными в пожароопасный сезон. Как пояснил заместитель главы Краснооктябрьского района Георгий Маргиани: «С начала месячника по благоустройству мы ликвидировали три стихийные свалки, образовавшиеся рядом с жилым сектором. Выкошено около 30 тысяч квадратных метров камыша и травы. В ближайшее время будут убраны еще три крупные свалки в поселке Солнечном и по ул. Матросова.»

Напомним, что активные работы по наведению чистоты и порядка после прошедшей зимы ведутся с середины марта. За это время от мусора и листвы убрано более 9,3 тысяч гектаров городских территорий, 232 километра лотковой части дорог очищено от песка и грунта. Основные работы в парках, скверах, пешеходных зонах областного центра выполняют муниципальные специализированные учреждения – «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе, МБУ «ЖКХ» – в других районах города.