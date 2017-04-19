В Волгограде открылась уникальная выставка для незрячих и слабовидящих людей — «Видеть невидимое». Торжественная церемония открытия состоялась 17 апреля в волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова в обновленном корпусе с видом на Волгу.

Выставка «Видеть невидимое» — это совместный проект Сбербанка, платёжной системы Visa и Пушкинского музея. Экспозицию тактильных картин в России представляют впервые. На тактильных картинах воспроизведены знаменитые полотна из собрания музея. Они были изготовлены по инновационной технологии специально для незрячих и слабовидящих людей. Знакомство этой категории посетителей с шедеврами изобразительного искусства обычно ограничивается скульптурой, фрагментами архитектуры, предметами декоративно-прикладного искусства. Выставка «Видеть невидимое» направлена на то, чтобы сделать доступной для незрячих людей ту область материальной культуры, восприятие которой затруднено из-за врождённых или приобретенных особенностей.

Для выставки из собрания Пушкинского музея были выбраны шесть шедевров: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо. Тактильные картины с использованием технологии рельефной печати были созданы на их основе: фотографии картин подверглись специальной обработке, были подобраны такие текстуры и проработаны те особенности изображения, которые важны для понимания сюжета слепыми и слабовидящими людьми.

Выставка поможет незрячим и слабовидящим людям познакомиться с миром искусства совершенно по новому. В тоже время зрячие посетители смогут открыть для себя принципиально новый тактильный опыт восприятия картин и понять ощущения невидящих людей благодаря тёмным очкам, которые будут выдаваться при входе на выставку.

В каждом городе тура выставка «Видеть невидимое» пополняется картиной местного музея. На экспозиции в Волгограде впервые будет выставлена тактильная копия картины Константина Маковского «Портрет неизвестной в черном платье», подлинник которой находится в Музее Машкова. Специальное аудиосопровождение к картине записано голосом известной российской телеведущей и актрисы Татьяны Веденеевой, которая родилась и выросла в Волгограде.

Впервые выставка «Видеть невидимое» открылась в Москве 13 ноября прошлого года, во Всемирный день слепых, в ГМИИ им. А.С. Пушкина. В Казани экспозиция была представлена в марте 2017 года.

В Волгограде выставка будет открыта для всех желающих с 18 апреля по 12 мая по адресу: ул. Чуйкова, 37. Вход на экспозицию свободный. Следующим пунктом назначения станет Воронеж.