Дисклеймер

В этой истории все персонажи и их действия вымышлены. Настоящая только собака, но кто знает, может, и правда ритуал имел место быть?

В самом центре Волгограда многими прохожими была замечена группа лиц, привлекающих внимание своими действиями и внешним видом. Однако полицию никто не вызывал, а немногочисленные прохожие были так заворожены происходящим, что даже забыли по привычке снять видео на свой мобильный телефон. «Живой Волгоград» буквально по крупинкам собрал разрозненные сведения от некоторых свидетелей этого загадочного события.

Итак, в самом центре города несколько человек, имена которых нам, конечно, не удалось узнать, провели ритуал вуду «по изгнанию бесов из региона». Хотелось бы отметить, что колдовать, как отмечали свидетели, было довольно сложно, так как пришлось отбирать главный атрибут у местной собаки, которая стащила его еще на этапе приготовлений к ритуалу.

По обрывкам фраз колдунов, которые доносились до прохожих, стало понятно, что в ближайшее время после этого мероприятия жизнь в регионе наладится: инфраструктура преобразится, дворы облагородят, дороги станут «гладкими, как море в штиль», а центральная набережная будет «раем на земле» и, конечно, никакие маршрутки отменять не будут. Количество инвестиций в наш регион увеличится в разы, Волгоград начнет конкурировать с ведущими городами страны и даже мира, ведь «налоги буквально обрушатся, а зарплаты и пенсии, наоборот, вырастут», ключевую роль в этом сыграет «поднятие» сельского хозяйства. Самая большая сила ритуала была направлена на борьбу с коррупцией в регионе, что «несомненно, будет иметь успех».

Удивление свидетелей ритуала вызвал прогноз колдунов о строительстве метрополитена от Волжского до Красноармейского, дорога от конечной до конечной в котором займет не больше получаса.

Ритуал в центре был не единственным. Несколько лиц в странном одеянии были замечены во время свершения таинственных манипуляций, направленных на то, «чтобы забор не ржавел». Один из свидетелей пояснил, что во время ритуала в его голове зазвучал загадочный голос, который сообщил: «Беда не в плохом составе или некачественном изготовлении забора, а в сложном региональном климате, из-за которого забор и покрывается золотистой корочкой». Для решения этой задачи местные колдуны, по-видимому, и исполнили особый ритуал, благодаря которому в регион будет благоприятный климат, а забор перестанет ржаветь.

В завершение Живой Волгоград хотел бы поздравить всех жителей города с Первым Апреля и пожелать, чтобы все обещания колдунов когда-нибудь обязательно сбылись!