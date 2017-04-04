В регионе обновляются леса. Лесопосадочные работы в регионе начались с наступлением весны. И уже к этому моменту они полностью завершились в трех лесничествах Волгоградской области: Ольховском, Лещевском и Среднеахтубинском. На их территории высажено 85 га леса.

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, всего на сегодняшний день на территории лесничеств региона посадка леса проведена на общей площади более 200 га. В 8 лесничествах работы продолжаются. В них задействовано более 20 лесопосадочных агрегатов и 150 специалистов. На территории лесов планируется высадить сеянцы сосны обыкновенной, акации, ясеня, вяза и аморфы на общей площади 1000 га.

Стоит отметить, что увеличение площадей зеленых зон, привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления лесных насаждений, воспитание бережного отношения к природе – это главные задачи, которые ставит перед собой в Год экологии Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Для их решения проводятся не только работы по высадке сеянцев и саженцев деревьев, но и организуются просветительские мероприятия, направленные на расширение знаний жителей региона о его природных богатствах и повышение экологической культуры населения.