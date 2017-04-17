Уже в эти выходные в северных районах Волгограда состоится плановое отключение воды. Подачу воды приостановят в Тракторозаводском, Краснооктябрьском (кроме «Научного городка») и Дзержинском (кроме поселка Ангарский) районах в связи с плановыми профилактическими работами.

Отключение воды будет проводится в период с 00:00 часов 22 апреля до 15:00 часов 23 апреля. Во время плановой остановки будет проведено более 70 профилактических мероприятий на объектах и сетях водопроводно-канализационного хозяйства, необходимых для качественного обеспечения города питьевой водой и бесперебойного водоотведения. Большинство этих работ невозможно провести, пока система заполнена водой, а электросети находятся под напряжением.

Сотрудники водоканала проведут обязательное обследование и дезинфекцию резервуаров чистой воды. Эти работы будут проведены 22 апреля на водоочистных сооружениях «Северные» и «Латошинка», насосной станции «Олимпийская». На «Олимпийской предстоит заменить затвор диаметром 1000 мм. На водоводе, подающем воду из Волги на очистные сооружения, предстоит заменить задвижку диаметром 1200 мм на фланцевый затвор. На всех объектах будет проведена ревизия и при необходимости ремонт приборов учета и электрооборудования.

На Главной канализационной насосной станции, помимо капитального ремонта двух задвижек диаметром 1400 и 1200 мм, предстоит оперативно провести замену решеток, которые не позволяют попасть на очистные сооружения крупному мусору. Учитывая, что остановить работу ГКНС невозможно, выполнить эту работу необходимо в короткие часы сокращения объема стоков, связанных с плановой остановкой водоснабжения в самых населенных северных районах города.