С наступлением теплой погоды в Волгоградской области был объявлен пожароопасный сезон. Также во всех муниципальных районах волгоградского региона стартовали противопожарные профилактические мероприятия. В число мероприятий войдут тренировки по тушению пожаров, профилактические беседы с жителями, открытые уроки со школьниками, соревнования дружин юных пожарных.

По данным регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в акции примут участие специалисты ряда профильных комитетов и ведомств областной администрации, коллективы организаций и учреждений. Они уберут мусор и сухую растительность с территории предприятий, наведут порядок в жилых секторах и на садоводческих участках. В лесах разместят билборды, обновят опашку вокруг территорий.

Напомним, заблаговременное введение особых противопожарных мер с 2014 года позволяет предотвратить масштабные возгорания. Благодаря межведомственному взаимодействию, с начала 2017 года количество пожаров снизилось на 10 процентов.