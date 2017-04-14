В этом году в волгоградском регионе планируется построить более ста современных газовых котельных. Они будут построены в 20 муниципальных образованиях Волгоградской области. Новые котельные будут обеспечивать газом объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские учреждения, сельские клубы и дома культуры.

По данным регионального Комитета строительства, контракты на строительство котельных уже заключены. Работы по возведению объектов начнутся со следующей недели. Модернизация котельных проводится в рамках программы газификации волгоградского региона.

Средства на реализацию проекта, а это более 380 миллионов рублей, предусмотрены в областном бюджете. Строительство 122 газовых котельных планируют завершить уже к началу отопительного сезона 2017-2018.