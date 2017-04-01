На территории волгоградского региона объявлен пожароопасный сезон. По указу Губернатора Волгоградской области он вводится на период с 30 марта по 31 октября.

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, во время пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы в не предусмотренных для этого местах, выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву. При охоте запрещается использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов. Кроме того, нельзя заливать топливо в бак при работающем двигателе, использовать машины с неисправной выхлопной системой, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин.

За нарушение правил пожарной безопасности предусматривается административная ответственность: для граждан — штраф в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей. При объявлении особого противопожарного режима размер штрафа будет составлять от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области призывает жителей региона при обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщать об этом по единому федеральному номеру лесного хозяйства: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8(8442) 33-01-31.