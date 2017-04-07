Аграрии региона начали весенний сев. Уже к сегодняшнему дню на полях области было посеяно порядка 16 тысяч гектаров зерновых и четырех тысяч гектаров технических культур. Всего этой весной предстоит засеять более полутора миллионов гектаров яровых культур.

Параллельно с посевными работами на полях ведутся работы по боронованию почвы и выполняется подкормка озимых культур минеральными удобрениями. По данным Комитета сельского хозяйства Волгоградской области, подкормку уже получили посевы «озимки» на площади более 372 тысяч гектаров. Это на 77 тысяч гектаров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенно опережают прошлогодние показатели объемы боронования: работы выполнены на 517 тысячах гектаров полей (2016 год – 133 тысячи гектаров).

Перед тем, как начать посевные работы, аграрии провели все необходимые мероприятия: запаслись семенами и подготовили технику. Запас семян в 2017 году составил 108%, техника также прошла необходимую проверку и подготовку к рабочему сезону. Аграрии не остались без поддержки властей. В этом году объем несвязанной поддержки составил почти 660 миллионов рублей, это средства федерального и регионального бюджетов.

Напомним, осенью под урожай 2017 года было посеяно более 1,4 миллиона гектаров озимых зерновых культур. Весенний мониторинг состояния посевов показал, что 95% «озимки» находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в этом году составит более трех миллионов гектаров.