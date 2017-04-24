В преддверии празднования Дня Победы в регионе стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В рамках акции было роздано более пяти тысяч лент жителям Калача-на-Дону, где и состоялся старт акции в преддверии масштабных торжеств по случаю 75-й годовщины контрнаступления Советских войск под Сталинградом. До 9 мая двухцветный символ победы над фашизмом получат порядка ста тысяч жителей Волгоградской области.

В рамках акции, приуроченной к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, символическую двенадцатиметровую георгиевскую ленту пронесли от Братской могилы советских солдат, павших при освобождении города, до памятника «Танк Т-34» на бульваре 300-летия Калача-на-Дону, где состоялся торжественный митинг.

По маршруту ленту пронесли успешные спортсмены, отличники учебы, воспитанники военно-патриотических клубов и военнослужащие городской военной части 3642. Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания.

Первые георгиевские ленты активисты общественного движения «Волонтеры Победы» вручили ветеранам Великой Отечественной войны, почетным гостям и воспитанникам военно-патриотических клубов «Барс» и «Арго». В рамках акции состоялась церемония принятия юных патриотов в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как сообщили организаторы, в ближайшие дни волонтеры раздадут ленточки в городе и сельских поселениях Калачевского муниципального района. В областном центре митинг, посвященный старту всероссийской акции, состоялся на площади Павших Борцов. Традиционно волгоградцы смогут получить ленточки во всех районах Волгограда – их будут раздавать волонтеры. Акция завершится 8 мая 2017 года.

Добавим, первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году в честь 60-летия Победы. За эти годы по всему миру было распространено более 100 млн георгиевских ленточек — символа победы над фашизмом. Сегодня их можно получить в 75 посольствах и генконсульствах РФ в разных странах.