С 15 апреля частично изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Соломатино – Зензеватка волгоградского региона ПривЖД.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», с 15 апреля по 5 мая 2017 года пригородный поезд № 6813 Качалино – Петров Вал будет отправляться со ст. Качалино ежедневно (кроме субботы) в 19:04 согласно действующему расписанию. Прибытие на ст. Петров Вал в 21:15 (на 2 минуты позже).

С 16 апреля по 5 мая 2017 года пригородный поезд № 6812 Петров Вал – Качалино со ст. Петров Вал будет отправляться ежедневно в 4:06 (на 8 минут раньше). Прибытие на ст. Качалино в 6:23 согласно действующему расписанию.

Пассажирам необходимо заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать свою поездку.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «ПАССАЖИРАМ», информационных стендах билетных касс или по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также через мобильное приложение «Пригород» и на сайте компании ОАО «Волгоградтранспригород».