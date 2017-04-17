В Волгоградской области стартовала природоохранная акция «Чистый берег». Участниками акции стали около 150 человек. За время мероприятия им удалось привести в порядок территории прибрежных зон ериков Верблюд, Гнилой и Судомойка Среднеахтубинского района.

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Волго-Ахтубинская пойма принимает на себя наибольшую рекреационную нагрузку, поэтому здесь уборку организуют не только по берегам ериков, но и вдоль автодорог, вблизи турбаз. Весь мусор, а это порядка 700 мешков, который собрали специалисты природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», сотрудники фрунзенской администрации и учащиеся школы Фрунзенского поселения, студенты ВолГУ, ВолГАУ, Волжского гуманитарного института, был вывезен на лицензированный полигон в городе Волжский.

Акция «Чистый берег» пройдет во всех природных парках региона. Сегодня к ней уже присоединились специалисты парка «Цимлянские пески» и совместно с жителями провели уборку территории вблизи туристических баз.

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