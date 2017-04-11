Уже в это воскресенье православные верующие будут отмечать праздник Пасхи. Традиционно в этот день люди поедут на кладбище к могилам своих усопших родственников. Для того, что бы людям было удобнее добираться, 16 апреля будут работать 13 специальных маршрутов, на которые выйдут муниципальные автобусы. Стоимость проезда в этом общественном транспорте составит 20 рублей, при оплате транспортной картой «Волна» – 18 рублей. Время работы пасхальных маршрутов — с 8.00 до 15.00.

В Тракторозаводском районе определены два направления: «ВГТЗ – Алюминиевское кладбище» и «ВГТЗ – Верхнезареченское кладбище». Еще две автобусные линии предусмотрены в Краснооктябрьском районе: от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» транспорт отправляется к Краснооктябрьскому кладбищу, от остановки «Ул. Титова» – к кладбищу в поселке Вишневая балка.

В Дзержинском районе автобус проследует от остановки «Ул. Землячки» к Моторному кладбищу. На новое Ворошиловское кладбище горожане смогут приехать от остановок «Площадь Советская» в Ворошиловском районе и «Обувная фабрика» в Советском районе. К Кировскому кладбищу отправление транспорта предусмотрено от остановок «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС».

Сразу четыре специальных маршрута пойдут в Красноармейском районе: к старому кладбищу автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса», от них же транспорт отвезет горожан к новому кладбищу. Отметим, что в день Красной горки, 23 апреля, для православных волгоградцев автобусы вновь выйдут на эти же линии с 8.00 до 15.00. Запуск дополнительных автобусных маршрутов не отразится на работе городского транспорта.