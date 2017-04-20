В Волгоградской области пересчитали животных. По итогам оказалось, что численность копытных и пушных животных, обитающих на территории области, выросла.

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, больше всего возросла численность зайца-русака. В настоящее время на территории Волгоградской области обитает около 91,5 тысячи особей, и это на четыре тысячи больше, чем в 2016 году. Также увеличилось число лосей. Их стало на 75 особей больше; всего специалисты насчитали 1702 животных. По результатам учета, косуль в регионе стало почти на 600 больше, а их общая численность достигла 8,5 тысяч.

Вместе с тем, благодаря проводимым мероприятиям по предотвращению возникновения и распространения африканской чумы свиней, как и в прошлом году в регионе остается стабильной численность диких кабанов — не более полутора тысяч .

Добавим, государственный мониторинг охотничьих ресурсов представляет собой систему регулярных наблюдений за численностью и распространением животных, размещением их в среде обитания. Эти данные учитываются при разработке и утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на следующий охотничий сезон. Результаты учета также помогают в разработке мер по сохранению и воспроизводству животных тех или иных видов, разрешенных для добычи на территории Волгоградской области.